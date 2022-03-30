2022/03/30 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باعتقال متهمة بحوزتها مخدرات، يرافقها منتسب أمني، شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية ألقت القبض على المتهمة (ب.ش) مطلوبة وفق المادة ٢٨ مخدرات، ومعها منتسب في مديرية حماية المنشات وشخص مدني اخر، إذ ضبط بحوزتهم بايبات وقداحات ومادة كرستال ٣ غرامات ومسدس، وعجلة جارجر ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأشارت إلى "تسليمهم الى احد المراكز لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمة بالمخدرات يرافقها منتسب أمني في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمة بالمخدرات يرافقها منتسب أمني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).