2022/03/30 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: T0fqUqHGBYY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير خارجية لوكسمبورغ يتجول في القلعة التاريخية في أربيل برفقة مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دز) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير خارجية لوكسمبورغ يتجول في القلعة التاريخية في أربيل برفقة مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).