نقابة الفنانين العراقيين تحتفي بثلاثة كتب مسرحية

2022/03/30 | 21:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقامت نقابة الفنانين العراقيين – المركز العام، اليوم الاربعاء، أمسية ثقافية ذات نكهة مسرحية خالصة في مقرها الكائن في شارع الرشيد، احتفت فيها إصدارها ثلاثة كتب مسرحية.وذكر بيان للنقابة وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان الكتب للباحثين والكتاب المسرحيين: أ.د.علي هادي محمد الربيعي والفنان المبدع منعم سعيد والكاتب والإعلامي عبد العليم […]

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