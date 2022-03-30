بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

2022/03/30 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العالم الإسلامي نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل لرؤية هلال شهر رمضان، حيث حدد مركز فلكي الأيام التي يمكن فيها مشاهدته بالعين المجردة من عدمه.

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