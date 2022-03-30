حوار حكمت الحاج وعواطف محجوب عن لاعب الظل والقصة القصيرة - حكمت الحاج

2022/03/30 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج الكاتبة التونسية عواطف محجوب: أبطالي يعيشون المستنقع فلماذا أكتب عن بحيرة جميلة؟حوار أجراه: *حكمت الحاج ولدت عواطف محجوب في مدينة غمراسن بالجنوب التونسي.



وبدأت الكتابة منذ أن كانت في الدراسة الثانوية.



ثم جنحت إلى الشعر مرارا، ولكن النقد الأدبي استهواها فطفقت تكتب العروض والمراجعات للكتب وتساهم في المسابقات الأدبية.



وبمرور الوقت والممارسة أيقنت إن مجالها الأثير هو القصة القصيرة بالت ......





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