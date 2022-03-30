مصرع 5 لاعبي كرة طائرة بحادث مروري في محافظة أربيل

2022/03/30 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في حادث سير مؤلم لقي 5 لاعبي كرة طائرة حتفهم في أربيل, وتتراوح أعمارهم بين ال17 – 23 عاما .

ويشار إلى أن الحادث على الطريق بين اربيل وقضاء كويه الحادث بين سيارة نوع مازدا ومركبة حمل.

أسماء المتوفين هي: مسلم محسن ..عبد الله صباح ..محمد كمال ..



بلين آزاد ..



آودير محمد, رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته.

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