الاقسى بعد 2003.. صيف 2022

2022/03/30 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف دائرة بيئة ديالى، اليوم الاربعاء، عن وجود خطر يهدد 130 الف دونم بالتصحر خلال صيف 2022 .

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "دائرته ومن خلال فرق ميدانية جوالة تدرس ملف الجفاف في ديالى بشكل مستمر واعداد تقارير عن ضراوته في المناطق خاصة الشرقية التي هي الاكثر تضررا بالوقت الراهن".

واضاف الشمري، ان "أكثر من 130 الف دونم من اخصب اراضي ديالى اغلبهم من البساتين مهددة بالتصحر في صيف 2022 بسبب ازمة الجفاف"، مشيرا الى ان "مناطق بلدروز وكنعان وقراهما فيهما الحصة الاكبر بمعدلات التضرر اذا ما تفاقمت الازمة بشكل اكبر خلال صيف 2022".

واشار الى ان "صيف 2022 سيكون الاكثر قسوة بعد 2003"، مؤكدا "ضرورة اعداد خلية عليا لإدارة ملف الجفاف في ديالى ودعمها من اجل اتخاذ كل السبل لمواجهة جفاف قد يؤدي الى هلاك الجزء الاكبر من بساتين المحافظة خاصة الموجودة ضمن حوض نهر ديالى وبقية المناطق الاخرى".

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