مستثنية بعض الأماكن.. دهوك تصدر تعليماتها الخاصة بشهر رمضان

2022/03/30 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت محافظة دهوك اليوم الأربعاء، تعليمات بخصوص شهر رمضان.وقال المحافظ علي تتر في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “يمنع منعاً باتاً الافطار العلني في الاماكن العامة واغلاق جميع اماكن بيع وتقديم المشروبات الكحولية”، مضيفاً أن “مطاعم الاكلات السريعة المرخصة يجب ان تكون مستورة بالاغطية على الابواب مع عدم التجاوز على الارصفة، وبيع […]

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دهوك تصدر تعليماتها الخاصة بشهر رمضان أولاً على ايرث نيوز.

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