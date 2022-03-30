مشعان الجبوري ينفي وقوع انشقاقات في صفوف تحالف

2022/03/30 | 21:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفى النائب عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري، الأربعاء، وقوع انشقاقات في صفوف التحالف الثلاثي إثر فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الجبوري في تغريدة، "تحالف إنقاذ وطن متماسك ولم يتعرض لأي اختلال أو انشقاق، وجميع نوابه حضروا جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية".

وأكّد الجبوري، أنّ من غاب اليوم وكان قد حضر جلسة السبت هم "نواب الجيل الجديد وامتداد".

تغريدة معدلةتحالف "انقاذ وطن" متماسك ولم يتعرض لاي اختلال او انشقاق وجميع نوابه حضروا جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الحمهورية اما من غابوا اليوم وقد حضروا الجلسة السابقة فهم نواب "الجيل الجديد" و "امتداد"

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 30, 2022

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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