2022/03/30 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب عدد من أفراد القوات الأمنية اليوم الأربعاء، نتيجة مداهمة إحدى الشقق، بعد ورود أنباء عن وجود مواد مخدرة داخلها.يتبع…

ظهرت المقالة إصابات بين صفوف الأمن إثر مداهمة شقة في شارع أبو نؤاس أولاً على ايرث نيوز.

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