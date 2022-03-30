صفعة ويل سميث بحفل الأوسكار.. كل هذه الانفعالات

2022/03/30 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الصفعة التي وجهها الممثّل ويل سميث للفكاهي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمّ مجموعة صور لممثّلين ادّعى ناشروها أنّها تظهر ردّة فعلهم على هذا التصرّف.

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