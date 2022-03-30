حرس حدود يضبط أدوية مخالفة في أم قصر

2022/03/30 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي، اليوم الإربعاء، من ضبط حاوية تحتوي على ادوية بشرية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وذكرت الداخلية في بيان تلقته، إيرث نيوز، أن “مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط حاوية حديدية تحتوي على (ادوية بشرية) مخالفة لشروط […]

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