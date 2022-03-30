زيباري: الأزمة الدستورية والسياسية سببها القضاء والولائيين

2022/03/30 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحقيقة البسيطة حول الازمة الدستورية و السياسية الحالية في العراق هو القضاء و القرارات التعسفية للمحكمة الاتحادية والتي ادت الى تعطيل و تحريف العملية السياسيه عن مساراتها .و الاطراف السياسية الولائية التي عملت على تحويل القضاء الى سلاح ضد دعاة الاصلاح و التغير .

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