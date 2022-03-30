أول ترحيب لمبادرة المالكي.. حزب كردي: الاصطفافات الحالية أثبتت عدم قدرتها بتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/03/30 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رحب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، بالمبادرة التي طرحها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي معتبرين اياها بأنها بوابة لانهاء الانسداد السياسي فيما طالب الاتحاد من التحالف الثلاثي بتأجيل نقاط الخلاف والجلوس على طاولة الحوار وتغليب لغة العقل .

وقال القيادي في الاتحاد الوطني غازي كاكائي لـ(بغداد اليوم ) "نحن لانريد ان يذهب العراق إلى المجهول وعليه فان طاولة الحوار هي الحل بين الأطراف وعلى الطرف الآخر ان يعي اننا يجب ان نكون بدائرة واحدة لغرض حل المشاكل".

وبين ان "الاصطفافات الحالية اثبتت عدم قدرة الطرف الآخر على تشكيل حكومة دوننا".

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