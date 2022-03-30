عملية “بني براك” تستنفر إسرائيل وتضعها بحالة تأهب قصوى

2022/03/30 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

استنفرت إسرائيل أمنياً، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، غداة مقتل 5 أشخاص في عملية إطلاق نار بمدينة بني براك وسط البلاد، مساء الثلاثاء 29 مارس/آذار، ووضعت الشرطة في حالة تأهب قصوى في ظل المخاوف من عمليات جديدة.الهجوم الذي نفذه ضياء حمارشة هو الثالث خلال أسبوع بعد عملية طعن ودهس الأسبوع الماضي في مدينة بئر السبع (جنوب)، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، وإطلاق نار الأحد بمدينة الخضيرة (شمال)، أسفرت عن مقتل اثنين، وتبناه تنظيم "داعش".اعتقالات بين الفلسطينيين في الداخلفقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الأربعاء، أنها اعتقلت 17 عاملاً فلسطينياً ليس بحوزتهم تصاريح عمل وسط إسرائيل.



ولليوم الثاني على التوالي واصلت الشرطة حملة اعتقالات في أوساط مواطنين عرب في إسرائيل بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش".كما قالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إنها اعتقلت مواطناً عربياً (18 عاماً) من سكان رهط (جنوب)، للاشتباه بدعمه تنظيم "داعش" والانتماء إليه.



وأضافت: "سيُحال المشتبه به إلى المحكمة في بئر السبع للنظر في تمديد اعتقاله".

فيما كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قالت إن منفذي عمليتي بئر السبع والخضيرة مشتبهون بدعم تنظيم "داعش".كما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، عن الشرطة اعتقال 8 مواطنين عرب من منطقة وادي عارة (شمال) بشبهة دعم "داعش"، وتم لاحقاً الإفراج عن 3 منهم.كانت الشرطة أعلنت، الثلاثاء، اعتقال 12 شخصاً من منطقة وادي عارة بشبهة دعم "داعش".مزيد من قوات الجيش في الضفةبينما قالت إذاعة الجيش، الثلاثاء، إن مفتش عام الشرطة يعقوب شبتاي، أمر برفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى، كما استدعى آلاف الجنود لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة.بدوره، قال متحدث الجيش، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه الثلاثاء، إنه "في ختام تقييم الوضع، أمر رئيس أركان الجيش (أفيف كوخافي) بتعزيز قوات إضافية على طول خط التماس، وفي منطقة الضفة الغربية".

كما قال الجيش الإسرائيلي إن القرار يعني إرسال ما مجموعه أربع كتائب إضافية إلى الضفة الغربية ومناطق التماس.من جهتها قالت إذاعة الجيش إن وزير الدفاع بيني غانتس عقد، الأربعاء، جلسة تقييم للوضع بمشاركة رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، ورئيس قسم العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات ومسؤولين كبار في الجيش.يسبق هذا الاجتماع لقاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الذي ينعقد في وقت لاحق الأربعاء.

كما أعلن أفيخاي أدرعي، متحدث الجيش، في بيان الأربعاء، أن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود شنت حملة عسكرية في قرية يعبد قرب جنين لاعتقال مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بالعملية التي وقعت مساء أمس (الثلاثاء) في مدينة بني براك".أضاف: "تم تحويل المشتبه فيهم للتحقيق بناءً على معلومات استخبارية قدمها جهاز الشاباك"، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية "قامت بمسح هندسي لمنزل مرتكب العملية تمهيداً لهدمه".

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