توب 5: التحالف باليمن يوقف عملياته العسكرية.. وزيارة رئيس إسرائيل إلى الأردن

2022/03/30 | 21:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قصة اختفاء سفن النفط الروسي بعد العقوبات الغربية، والتحالف السعودي في اليمن يعلن "وقف العمليات العسكرية"، ورئيس إسرائيل في زيارة تاريخية إلى الأردن، والسعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري...وصولا إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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