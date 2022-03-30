2022/03/30 | 22:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rYflZ6CnivE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار عملية "الارادة الصلبة" لتعقب خلايا داعش في عمق الصحراء / مع الضيف اللواء تحسين الخفاجي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار عملية "الارادة الصلبة" لتعقب خلايا داعش في عمق الصحراء / مع الضيف اللواء تحسين الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).