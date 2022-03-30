الرئيس التونسي يحل البرلمان

2022/03/30 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، حل البرلمان المجمد، بعد محاولة للتمرد قادتها حركة النهضة الإخوانية.وأعلن سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، “حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها”، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.وتابع “اجتماع نواب في البرلمان المُعلق عبر الإنترنت تآمر على أمن الدولة ولن أتركهم يواصلون عبثهم”.[…]

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