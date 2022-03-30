كتاب صُنِع في الجحيم(18) - ناصر بن رجب

2022/03/30 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(قسم 5)في كتاباته الفلسفّية في مرحلة النّضج، نرى سبينوزا قلَّما يذكر فلاسفة آخرين، سواء أولئك الذين يتّفق معهم (مثل ديكارت)، أو أولئك الذين يضع بينه وبينهم مسافات لكي يبتعِد عنهم (أيضا، ...



ديكارت).



وبالفعل، فمثل هذا التّشخيص قد لا يتماشى مع الطّريقة الهندسيّة لكتاب الأخلاق.



بالمقابل، نجده في رسالة الل ......





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