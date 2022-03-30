اعتزال النجم “بروس ويليس” لهذا السبب

2022/03/30 | 22:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت عائلة النجم السينمائي بروس ويليس اليوم الأربعاء أن بطل أفلام الحركة البالغ من العمر 67 عاماً سيعتزل التمثيل بسبب “مشاكل صحية” أبرزها فقدانه القدرة على الكلام.وأفادت العائلة في منشور عبر إنستغرام بأن “بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بمرض الحبسة (أي فقدان القدرة على الكلام) […]

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