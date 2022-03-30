مسؤول إماراتي يقول إن لقاء بلينكن مع محمد بن زايد خفف التوترات

2022/03/30 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، الاربعاء أن اللقاء الذي جميع وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد "ساعد في تهدئة التوترات وإعادة العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".

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