2022/03/30 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة كبيرة عن إمكانية استبعاد إيران من المونديال المقبل، بسبب حظر دخول النساء إلى الملعب، وأن ذلك القرار من الممكن أن يترتب عليه تأهل المنتخب الإيطالى إلى نهائيات كأس العالم 2022.وذكرت شبكة “سكاى سبورتس” الإنجليزية أنه “رغم الحديث على ذلك إلا أن احتمالية تأهل إيطاليا لا تزال غامضة […]

ظهرت المقالة إيران مهددة بالإقصاء من المونديال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران مهددة بالإقصاء من المونديال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران مهددة بالإقصاء من المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).