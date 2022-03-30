"نجوم السماء أقرب لهم".. رئيس تونس يحل البرلمان المُعلق أعماله بعد جلسة افتراضية لأعضائه

2022/03/30 | 22:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان بدعوى الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، بعد ساعات من عقد أعضاء المجلس النيابي جلسة افتراضية، الأربعاء.

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