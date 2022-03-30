مفهوم النماذج العلمية - زهير الخويلدي

2022/03/30 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي يعتقد البعض أن النماذج هي إما ألعاب أو نسخ بسيطة من الواقع.



يتوافق هذا بشكل عام مع المعنى اليومي "للطراز" (على سبيل المثال ، "نماذج سيارات" ، "نماذج طائرات" ، "نماذج خطوط السكك الحديدية").



غالبًا ما يعتقد الطلاب أن النماذج مفيدة لأنها نسخ (أو حتى نسخ على نطاق واسع) لأشياء أو أفعال فعلية.



في مثل هذه الحالات ، نادرًا ما ينظر إلى ما هو أبعد من أوجه التشابه السطحي بين النموذج والشيء أو الفكرة التي يمث ......





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