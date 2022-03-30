مفهوم النماذج العلمية - زهير الخويلدي



مفهوم النماذج العلمية - زهير الخويلدي
2022/03/30 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي يعتقد البعض أن النماذج هي إما ألعاب أو نسخ بسيطة من الواقع.

يتوافق هذا بشكل عام مع المعنى اليومي "للطراز" (على سبيل المثال ، "نماذج سيارات" ، "نماذج طائرات" ، "نماذج خطوط السكك الحديدية").

غالبًا ما يعتقد الطلاب أن النماذج مفيدة لأنها نسخ (أو حتى نسخ على نطاق واسع) لأشياء أو أفعال فعلية.

في مثل هذه الحالات ، نادرًا ما ينظر إلى ما هو أبعد من أوجه التشابه السطحي بين النموذج والشيء أو الفكرة التي يمث ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفهوم النماذج العلمية - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفهوم النماذج العلمية - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links