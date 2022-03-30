2022/03/30 | 23:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، الاطاحة بـ”مبتز” الكتروني في بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة حطين التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود حالة ابتزاز الكتروني بالجرم المشهود ضمن قاطع مسؤولية المركز وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد […]

ظهرت المقالة بالجرم المشهود..



الاطاحة بـ”مبتز” الكتروني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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