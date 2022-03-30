السعودية تبدأ بترحيل نحو 100 ألف إثيوبي إلى بلدهم

2022/03/30 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مئات من الإثيوبيين إلى أديس أبابا، الأربعاء، آتين من السعودية ضمن أول مجموعة من نحو 100 ألف إثيوبي سيتم إعادتهم من المملكة في الأشهر المقبلة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

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