2022/03/30 | 23:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الابعاء 2022/3/30 | رياض الياس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Qdnypp-O7AY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الحصاد الاخباري من وان نيوز ليوم الابعاء 2022/3/30 | رياض الياس) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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