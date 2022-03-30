2022/03/30 | 23:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zAha2tdD7Rs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض العوادي: الصدر يقبل بالكرد والسنة بفرقيهم ولا يقبل بالفرقاء الشيعة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض العوادي: الصدر يقبل بالكرد والسنة بفرقيهم ولا يقبل بالفرقاء الشيعة | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).