2022/03/30 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: dSa-hlnsh88
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يقطع وعدا غير مكذوب.. الانسداد أهون من "تقاسم الكعكة" | حوار التاسعة مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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