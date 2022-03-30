2022/03/30 | 23:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dSa-hlnsh88

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يقطع وعدا غير مكذوب.. الانسداد أهون من "تقاسم الكعكة" | حوار التاسعة مع علي فرحان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يقطع وعدا غير مكذوب.. الانسداد أهون من "تقاسم الكعكة" | حوار التاسعة مع علي فرحان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).