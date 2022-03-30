التجارة تعلن توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خلال رمضان

2022/03/30 | 23:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الاربعاء، توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خلال شهر رمضان.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد توزيع وجبة ثالثة من السلة الغذائية خلال رمضان".

وأضاف البيان أن "وزارة المالية أطلقت التخصيصات الخاصة بالسلة الغذائية مع ارتفاع الاسعار". واشار الى أن "الوزارة تعاقدات مع القطاع الخاص والشركة المستثمرة للسلة الغذائية على تجهيز وجبة ثالثة خلال الثلث الاخير من رمضان"، وفقاً للبيان.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الوزارة "طالبت أن تكون السلة الغذائية لمدة 12 شهراً"، منوهاً الى أنها "تنتظر تخصيصات شراء الحنطة".كما أن جميع التعاقدات "تهدف لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية وايداعها بالمخازن من خلال التنسيق مع المنشآت العالمية"، بحسب البيان.

وفيما يخص قانون الامن الغذائي، ذكر حنون أن "مجلس النواب قرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الامن الغذائي ودعم البطاقة التموينية"، موضحاً أن "ارتفاع الأسعار غير مرتبط بالرقابة بل نتيجة خروج اوكرانيا من خطة التوزيع لزيت الطعام".إضافة لذلك، لفت حنون الى أن "القطاع الخاص لا يملك الخبرة المحلية بالتالي يعتمد على الصناعات التحويلية التي تعتمد على مواد تستورد من خارج العراق ".حنون، أشار إلى "اننا نسعى للاعتماد على القطاع الخاص من خلال المنتج الذي يصنع داخل العراق مثل زيت عباد الشمس لكي ينمي الزراعة الوطنية"، مؤكدا أن "الاعتماد على الصناعات التحويلية غير مجدي كونها تعتمد على الخارج". وفي 24 آذار 2022، أعلنت وزارة التجارة، اطلاق الحصة الثانية من السلة الرمضانية التي اقرها مجلس الوزراء في المحافظات العراقية. ودعت الوزارة في بيان، وكلاء المواد الغذائية بدءاً من المناطق الأكثر فقراً بحسب مخرجات وزارة التخطيط إلى مراجعة مراكز البيع العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في كافة محافظات البلاد لغرض قطع المواد الغذائية. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجّه وزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، وذلك خلال اجتماع ترأسه في شباط 2021.

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