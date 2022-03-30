المصارعة العراقية تهيمن على نزالات البطولة العربية في السعودية

2022/03/30 | 23:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعفرض منتخبنا الوطني للناشئين بالمصارعة الرومانية سطوته على نزالات البطولة العربية بعد حصوله على لقب البطولة.وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "سبعة منتخبات عربية قد شاركت في البطولة التي شهدت تنافسا مثيرا بين المصارعين "، مبينا أن "الفريق العراقي حصل على ٥ ميداليات ذهبية و ٣ فضية وميدالية برونزية ".وأضاف، أن "رياضة المصارعة في العراق قادمة إلى منصات التتويج الدولية من خلال المستوى العالي والإمكانيات الكبيرة التي قدموها في البطولة حصلوا عن طريقها على ثناء وإعجاب الوفود المشاركة ".

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