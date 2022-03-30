الاتحاد الوطني يعلق على أحداث جلسة الأربعاء: لا يمكن المضي بدون الثلث الضامن

2022/03/30 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانيةأكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسين نرمو، اليوم الأربعاء، ان فشل جلسة السبت واليوم بتحقيق النصاب المخصص لانتخاب رئيس الجمهورية هي رسالة للقوى السياسية.

وقال نرمو في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "على أطراف التحالف الثلاثي أن يدرك بأن المرحلة الحالية والإنسداد الذي وصل الوضع العام في البلاد، يحتاج لتنازلات".

وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب العودة للمفاوضات والتوافق بين الكتل المختلفة، فقد أثبت بأنه لايمكن لطرف معين المضي دون مشاركة الأطراف الأخرى".

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