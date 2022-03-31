بروس ويليس يتوقف عن التمثيل بعد أن

2022/03/30 | 23:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس، الأربعاء، إنه يعاني من حالة صحية تؤثر على قدراته المعرفية وسيأخذ استراحة من التمثيل.

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