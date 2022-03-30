إنتل تعلن عن أسرع معالج مكتبي في العالم

2022/03/30 | 23:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة إنتل رسمياً عن معالجها الجديد Core i9-12900KS، وهو نسخة غير مقفلة من معالجها الرائد Core i9-12900K الذي يعمل على زيادة الحد الأقصى للتردد المعزز إلى 5.5 جيجاهرتز لما تدعي الشركة أنه أسرع معالج مكتبي في العالم.ويشترك Core i9-12900KS في الكثير من القواسم المشتركة مع المعالجات التي سبقته، بما في ذلك […]

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