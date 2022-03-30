البراكين‭ ‬أنهار‭ ‬جليدية‭ ‬تتدفق‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬بلوتو

2022/03/30 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلماء‭ ‬يكتشفون‭ ‬حقائق‭ ‬مثيرة‭ ‬عن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الشمسية باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشير‭ ‬كتل‭ ‬سائلة‭ ‬متخثرة‭ ‬غريبة‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬كوكب‭ ‬بلوتو‭ ‬ولم‭ ‬تُرصد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬براكين‭ ‬جليدية‭ ‬كانت‭ ‬نشطة‭ ‬حتى‭ ‬عصر‭ ‬غير‭ ‬بعيد‭ ‬نسبياً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكوكب‭ ‬القزم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬دراسة‭ ‬نُشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ […]

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