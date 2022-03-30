2022/03/30 | 23:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العلماء يكتشفون حقائق مثيرة عن درجات الحرارة في المنظومة الشمسية باريس (أ ف ب) – تشير كتل سائلة متخثرة غريبة موجودة على سطح كوكب بلوتو ولم تُرصد من قبل في المجموعة الشمسية إلى أنّ براكين جليدية كانت نشطة حتى عصر غير بعيد نسبياً من هذا الكوكب القزم، على ما توصلت إليه دراسة نُشرت الثلاثاء في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البراكين أنهار جليدية تتدفق على كوكب بلوتو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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