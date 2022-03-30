ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في محميات إندونيسيا

2022/03/30 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاكرتا‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ولد‭ ‬وحيد‭ ‬قرن‭ ‬سومطري‭ ‬داخل‭ ‬محمية‭ ‬إندونيسية‭ ‬بفضل‭ ‬برنامج‭ ‬تكاثر‭ ‬أُطلق‭ ‬بهدف‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ “‬المهدد‭ ‬بشكل‭ ‬حرج‭” ‬بالانقراض،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭.‬ وأشارت‭ ‬تقديرات‭ ‬الصندوق‭ ‬العالمي‭ ‬لحماية‭ ‬الطبيعة‭ (‬WWF‭) ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عدد‭ ‬حيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن‭ ‬السومطري‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الثمانين،‭ […]

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