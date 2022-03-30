2022/03/30 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬خرجت‭ ‬جايدا‭ ‬بينكت‭ ‬سميث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬صمتها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬زوجها‭ ‬الممثل‭ ‬ويل‭ ‬سميث‭ ‬على‭ ‬صفع‭ ‬الفكاهي‭ ‬كريس‭ ‬روك‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬احتفال‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار،‭ ‬إذ‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬تعليقاً‭ ‬يتسم‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغموض‭.‬ وكتبت‭ ‬جايدا‭ ‬في‭ ‬منشورها‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة‭ ‬الاجتماعية‭ “‬إنه‭ ‬موسم‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوجة سميث تخرج عن صمتها بجملة غامضة منذ صفعة الأوسكار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوجة سميث تخرج عن صمتها بجملة غامضة منذ صفعة الأوسكار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).