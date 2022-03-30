مسؤول أميركي: الروس بدأوا بالانسحاب من محطة تشيرنوبيل في أوكرانيا

2022/03/30 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الأربعاء، أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت عليه في 24 فبراير.

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