الولايات المتحدة تسحب سفنها الحربية من البحر الأسود

2022/03/30 | 23:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي انسحاب السفن الأمريكية من البحر الأسود على خلفية أزمة أوكرانيا، مبررا ذلك بأن لا مصلحة لواشنطن بإثارة الصراع، دون أن يحدد موعدا لعودتها.وقال: "كان من الحكمة القيام بذلك عندما رأينا أن الغزو بات وشيكا".وأضاف: "فليعلم الجميع أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة في إثارة الصراع".وشدد على أنه "ليس لديه ما يعلنه بعد متى ستعود السفن الأمريكية إلى البحر الأسود".

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