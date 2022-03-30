متجاهلاً العراق.. فيفا يتخذ جملة قرارات خلال اجتماعه بالدوحة

2022/03/30 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا”، اجتماعاً بالعاصمة القطرية الدوحة، واتخذ جملة من القرارات.وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي ان “مجلس فيفا عقد اجتماعه الاعتيادي الثاني والسبعين في الدوحة واعتمد لوائح جديدة تتعلق بإعارة اللاعبين في كرة القدم الدولية”.واوضح ان “الاجتماع، عقد بصيغة مختلطة (حضوري ورقمي)، حيث لم يتمكن بعض الأعضاء […]

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فيفا يتخذ جملة قرارات خلال اجتماعه بالدوحة أولاً على ايرث نيوز.

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