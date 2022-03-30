دعوة لتفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة

2022/03/30 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعت الوزير المفوض نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت لجُمهوريَّة العراق لدى الجُمهوريَّة التركيَّة، لتفعيل عمل لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة، والعمل على كلِّ ما يُقرِّب بين شعبي، ومسؤولي البلدين، وتبادُل الزيارات على المُستوى البرلمانيّ بين بغداد وأنقرة؛ لتعزيز المصالح المُشترَكة.

وقالت خلال اجتماع عُقد في مبنى البرلمان التركيّ مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة العراقيَّة-التركيَّة حسين شانفردي حسب بيان للسفارة العراقية في تركيا تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "العراق مُنفتِح على جميع دول العالم، ولاسيَّما دول الجوار، معبرة عن تمسُّك العراق بعلاقات حُسن الجوار، والانتقال بها إلى علاقات عمل مُشترَك، وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين".

من جانبه أشار رئيس اللجنة حسين شانفردي إلى "أهميَّة تبادل الزيارات بين مسؤوليّ البلدين، وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة، مُشدِّداً على ضرورة تضافر الجُهُود السياسيَّة بين بغداد وأنقرة للمُساهَمة في إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة".

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