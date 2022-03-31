الإطار‭ ‬يعطّل‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬والصدر‭:‬الانسداد‭ ‬أهون‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬

2022/03/31 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر‭ ‬مهلة‭ ‬دستورية‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬نيسان‭ ‬ولا‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬مقبلة ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رفض‭ ‬التوافق‭ ‬مع‭ ‬تحالف‭ ‬‮«‬الإطار‭ ‬التنسيقي‮»‬؛‭ ‬بشأن‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬البلاد‭ ‬وتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بالعراق‭.‬ جاء‭ ‬ت‭ ‬تغريدة‭ ‬الصدر‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬عقب‭ ‬ان‭ ‬أخفق‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ […]

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