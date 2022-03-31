2022/03/31 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر مهلة دستورية يوم 6 نيسان ولا اتفاق على جلسة برلمانية مقبلة بغداد – عبدالحسين غزال أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، رفض التوافق مع تحالف «الإطار التنسيقي»؛ بشأن انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة جديدة بالعراق. جاء ت تغريدة الصدر عبر حسابه على موقع «تويتر»، عقب ان أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار يعطّل انتخاب رئيس الجمهورية والصدر:الانسداد أهون من المحاصصة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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