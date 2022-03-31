ذاهبون الى طريق لا رجوع فيه

2022/03/31 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام نقطة‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسة‭ ‬المعلن‭ ‬عنها‭ ‬بلسان‭ ‬أصحابها،‭ ‬هي‭ ‬رفض‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬المحاصصة‭ ‬الطائفية‭ ‬بامتيازات‭ ‬حصرية‭ ‬متناسلة‭ ‬ضمن‭ ‬التقسيم‭ ‬الثلاثي‭ ‬المستنفد،‭ ‬الى‭ ‬حكومة‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬الأغلبية‭ ‬وتتسع‭ ‬للمفهوم‭ ‬الوطني‭ ‬الأكبر‭.‬حجة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬عجزهم‭ ‬في‭ ‬مغادرة‭ ‬زواياهم‭ ‬الضيقة‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬والمصلحة،‭ ‬فهم‭ ‬يرون‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬لايزال‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬البقاء‭ ‬تحت‭ ‬خيمة‭ […]

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