2022/03/31 | 00:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل – الزمان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، دعم واشنطن لكل من بغداد والإقليم. جاء ذلك في رسالة من بايدن سلمها سفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر لبارزاني خلال لقاء بينها في أربيل، بحسب بيان لرئاسة الإقليم وهي اول واقوى رسالة تطمينية الى اربيل بعد تعرضها لقصف […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قال بايدن لبارزاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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