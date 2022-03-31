ماذا‭ ‬قال‭ ‬بايدن لبارزاني

2022/03/31 | 00:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ – ‬الزمان أبلغ‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني،‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬والإقليم‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬بايدن‭ ‬سلمها‭ ‬سفير‭ ‬واشنطن‭ ‬لدى‭ ‬بغداد‭ ‬ماثيو‭ ‬تولر‭ ‬لبارزاني‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬أربيل،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لرئاسة‭ ‬الإقليم‭ ‬ وهي‭ ‬اول‭ ‬واقوى‭ ‬رسالة‭ ‬تطمينية‭ ‬الى‭ ‬اربيل ‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لقصف‭ […]

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