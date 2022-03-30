سلوفاكيا تطرد 35 دبلوماسيا روسيا 

2022/03/31 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، الأربعاء، طرد 35 دبلوماسيا روسيا، مشيرة إلى معلومات قدمتها أجهزة المخابرات.

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