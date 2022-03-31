بوتين مجرم حرب - وكذلك كانت مادلين أولبرايت - محمود الصباغ

2022/03/31 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ جوناثان كوكترجمة: محمود الصباغ لا يمكن لدور البروباغاندا الإعلامية أن تكون أكثر وضوحاً مما هو عليه الحال الآن.



فقد ساهم هذا الدور في تبييض جرائم الحرب الأمريكية التي روج لها ودافع عنها الدبلوماسية الأمريكية الراحلة مادلين أولبرايت والتي فاقت حتى نعي [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين لها لدرجة أنه لا يوازي فبض المشاعر الذي أغدقته وسائل الإعلام على أول امرأة يتم تعيينها وزيرة للخارجية الأمريكية ......





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