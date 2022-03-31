البنتاغون: القوات الروسية تنسحب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية

2022/03/31 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية.وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من موقع تشيرنوبيل للطاقة النووية بعد أن سيطرت على المحطة في 24 فبراير الماضي.ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: "لقد غادروا وابتعدوا عن منشأة تشيرنوبيل باتجاه بيلاروس"، وأضاف: "نعتقد أنهم يغادرون، لا يمكنني القول إنهم غادروا جميعا".المصدر: "أ ف ب"

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