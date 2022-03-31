توقعات حكومية بوصول عدد سكان العراق إلى 80 مليون نسمة في عام 2050

2022/03/31 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، أن عدد سكان العراق تجاوز الـ 41 مليون نسمة، بحسب إحصائية الوزارة لعام 2021، فيما رجح وصول السكان إلى 80 مليون نسمة بحلول العام 2050.واوضح المتحدث الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “هذه الزيادة طبيعية، حيث يبلغ عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية […]

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