2022/03/31 | 00:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hk8FYZHbOVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصام حسين: الصدر يمتلك اوراقا سياسية وقانونية سيستخدمها مستقبلاً وستضع حدا لتغيب النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عصام حسين: الصدر يمتلك اوراقا سياسية وقانونية سيستخدمها مستقبلاً وستضع حدا لتغيب النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).