وزارة الدفاع تزف بشرى للجيش العراقي بشأن مخصصات الخطورة- عاجل

2022/03/31 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بجهود السيد وزير الدفاع..شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة

بمتابعة وجهود حثيثة من قبل وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، حصلت الموافقة على شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة، حيث تم تشكيل لجنة في وزارة الدفاع برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف رحيمة، لانجاز الاجراءات الخاصة بشمول القطعات كافة وسيتم توزيع هذه المخصصات بعد اكمال اللجنة اعمالها.

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